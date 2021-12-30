الشلف: الشرطة تفكك شبكة مختصة في تنظيم رحلات الحرڨة

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المهاجرين من خلال التنظيم و التدبير للخروج من التراب الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية.

وجاءت هذه العملية النوعية بعد الاستغلال الدقيق لمعلومات مفادها قيام أشخاص بجمع أموال للإعداد و التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر، وبعد تدخل ذات المصالح تم القبض على ستة 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 25 و 35 سنة منهم 4 مدبرين و منظمين للهجرة غير الشرعية أحدهم مقيم بدولة أوربية أين يعمل كدليل للأشخاص المرشحين للهجرة، فضلا عن شخصين مرشحين للهجرة بطريقة غير قانونية.

وأشارت ذات المصادر إلى ضبط قارب بمحرك مسجل باسم أحد الموقوفين، و مبلغ مالي 54 ألف دج، إلى جانب سيارة سياحية، وبعد إستعمال التحقيقات استكمال تم إنجاز ملف جزائري في حق الموقوفين وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.