الشلف: الشرطة توقف شخصين بحوزتهما 2040 قرص مهلوس

تمكن اليوم، عناصر فرقة البحث و التدخل BRI على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 28 و 36 سنة يقومان بنقل وبيع المؤثرات العقلية عبر بلديات الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين بعد إستغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة مفادها وجود أشخاص بصدد نقل و بيع الأقراص المهلوسة وبعد إتخاذ كافة التدخل تم توقيف الشخصين المشتبه فيهما وبحوزتهما على 2040 قرص مهلوس مع حجز مركبتين كانتا تستعملان في عملية النقل و البيع.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية الحيازة و النقل و الإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة وإحالتهما أمام محكمة الشلف.

يحيى عزواو