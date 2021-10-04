الشلف: الشرطة توقف شخصين وتحجز 13855 وحدة من المفرقعات

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري لأم الدروع بولاية الشلف. من ضبط وحجز كمية من المفرقعات كانت موجهة للبيع بطريقة غير قانونية.

قضية الحال تمت على إثر معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بحيازة ألعاب نارية. وبعد عملية الترصد والمتابعة تم توقيف مركبة سياحية على متنها المشتبه فيه رفقة شخص آخر. وبعد المراقبة والتفتيش ضبط بداخلها على 13855 وحدة مفرقعة. ليتم استكمال إجراءات مع الموقوفين وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف

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