الشلف: الشرطة توقف شخصين وتحجز 18 منظار ميداني وأجهزة حساسة

أخبار الجزائر
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الشلف: الشرطة توقف شخصين وتحجز 18 منظار ميداني وأجهزة حساسة
بقلم يحيى عزواو

تمكنت اليوم عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 23 و25 سنة وحجز 18 مناظر ميداني.

عملية التوقيف والحجز تمت وفق مصادر النهار أونلاين بناءا على معلومات تلقتها ذات المصالح مفادها وجود شخص بحوزته منظارين ميدانيين

وبعد مواصلةً التحريات والتحقيقات أفضت الى التوصل للمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 25 سنة ليتم ضبط 16 منظار ميداني و قطع غيار وعدسات خاصة بالمناظير

وبعد استيفاء الملف الجزائي أحيلا المشتبه فيهما على محكمة الشلف عن قضية حيازة أجهزة حساسة بدون رخصة و التهريب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919684

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