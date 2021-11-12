الشلف: الشرطة توقف شخصين وتحجز 400 غ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على مستوى حي بن سونة بولاية الشلف، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 27 و36 سنة.

وفي هذا السياق فإن الموقوفين ينشطان ضمن جمعية أشرار لترويج المخدرات. حيث تمت عملية التوقيف والحجز على إثر معلومات مفادها وجود أشخاص يروجون الكيف المعالج في أوساط الشباب.

بالمقابل و بعد تدخل ذات المصالح تم توقيف المشتبه فيهم،و بحوزتهم أربعة صفائح من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر ب 400غ.

ليتم إستكمال إجراءات التحقيق وإنجاز ملف جزائي في حق الشخصين الموقوفيين و إحالتهما مام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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الشلف: توقيف 5 أشخاص وضبط مخدرات ومهلوسات

كما تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سنجاس، بأمن ولاية الشلف. خلال هذا الأسبوع في عمليات متفرقة من توقيف 5 أشخاص بحي مداحي وحي النصر.

وضبط بحوزتهم قطع من المخدرات ممثلة في كيف معالج، ومهلوسات بالإضافة إلى ضبط بحوزة أحدهم على سلاح أبيض محظور.

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توقيف مُروج مخدرات في الشلف ينشط ضمن شبكة إجرامية

كما تمكن عناصر فرقة قمع الإجرام على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف شخص ينشط ضمن شبكة إجرامية. وتختص هذه الشبكة الإجرامية،

في نقل وترويج المخدرات في أوساط الشباب عبر دوائر و بلديات الولاية.

في هذا السياق تمت عملية التوقيف، حسب مصادر النهار أونلاين، إستغلالا لمعلومات مفادها وجود مجموعة أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات على مستوى أحياء وشوارع مدينة تنس بالشلف.

وبعد تدخل عناصر الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته 985 غ من الكيف المعالج.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ14 ألف دج يعتبر من عائدات البيع، وهاتفين نقالين يستعملان في الاتصال فيما بين أفراد الشكبة.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق الشخص الموقوف عن قضية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة.