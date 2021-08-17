الشلف: الشرطة توقف شخص وتحجز 264 وحدة من الخمور

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخص يبلغ من عمر 44 سنة يقوم بتخزين وترويج المشروبات الكحولية.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، عقب الحصول على معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بدون رخصة بمسكنه العائلي.

وبعد تدخل مصالح الأمن تم توقيف المشتبه فيه بداخل مسكنه وضبط كمية من المشروبات الكحولية تقدر بـ 264 وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

ليتم بعد ذلك إنجاز ملف جزائي في حق المروج الموقوف، عن قضية حيازة المشروبات الكحولية لغرض البيع بدون رخصة.