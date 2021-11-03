الشلف: الشرطة توقف عشريني محل07 أوامر قضائية بالقبض بتنس

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية على مستوى أمن دائرة تنس بالشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة كان محل بحث خلال الفترة الأخيرة بعد أن أصدرت الجهات القضائية 07 أحكام قضائية بالقبض عليه.

فضلا عن مذكرات بحث قضائية لتورطه و إرتكابه قضايا ماسة بالحق العام منها منها قضيتين عن جنحة السرقة بالتعدد وقضيتين عن حمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي و قضية التهديد.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقه المتهم الموقوف وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.