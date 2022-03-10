الشلف: الشرطة توقف متهما محل 14 أمرا بالقبض

تمكنت مصالح الأمن الحضري التابعة لإقليم بلدية أم الدروع بولاية الشلف. من توقيف مجرم خطير يبلغ من العمر 41 سنة وينحدر من إحدى ولايات شرق البلاد.

وحسب المعلومات المتوفرة، “للنهار”، فإن الشخص كان في حالة فرار ومبحوث عنه من قبل الجهات القضائية بعد أن صدرت في حقه 14 مذكرة بحث تتضمن أوامر بالقبض إثر متابعته في عدة قضايا جزائية. منها إصدار شيك بدون رصيد و تكوين جمعية أشرار. فضلا عن تورطه في قضية تخص النصب و الاحتيال.

وجاءت عملية توقيف المتهم حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، على إثر معلومات مفادها تواجد المعني بمدينة الشلف. وبعد إتخاذ الاجراءات اللازمة ألقي القبض عليه. ليتم تحويله إلى مقر الشرطة و إنجاز ملفات جزائية في حقه وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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