الشلف: الشرطة توقف متهم محل 9 مذكرات بحث بتنس

تمكنت، مصالح أمن دائرة تنس بولاية الشلف، من توقيف مجرم خطير محل 9 مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية لتورطه في قضايا تتعلق بالسرقة والإعتداءات على الغير بإستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن ولاية الشلف، فإن المتهم الموقوف كان محل بحث لدى مصالح الشرطة عن قضية سرقة دراجة نارية، و التي تم إسترجاعها منه بعد إلقاء القبض عليه.

حيث تم ترصده و متابعته فور ورود معلومات عن قيام المشتبه فيه بالإختباء داخل محل تجاري بأحد الأحياء الغربية لمدينة تنس، قبل إنجاز الملف الجزائي واحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.