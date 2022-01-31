الشلف: الشرطة توقف مروجين بحوزتهما 390 قرص مهلوس بتنس

تمكنت مصالح أمن دائرة تنس بالشلف، من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 33 و46 سنة، بتهمة التورط في قصية بيع وترويج المؤثرات العقلية في النطاق الحضري لمدينة تنس، في عملية نوعية تم خلالها حجز 390 قرص مهلوس.

وجاءت عملية التوقيف والحجز حسب مصادر النهار، بناء على ورود معلومات مفادها وجود أشخاص يروجون المهلوسات وسط المدينة وبعد التحري في القضية تم توقيف المشتبه فيهما و بحوزتهما 390 قرص مهلوس.

ليتم إنجاز الملف جزائي في حقهما عن قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.