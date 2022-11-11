الشلف: الشرطة توقف مروجين بحوزتهما 420 قرص مهلوس

أوقفت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف مروجين بحوزتهما 420 قرص مهلوس، فضلا عن مبلغ مالي معتبر من عائدات أقراص الهلوسة التي قاما بتسويقها وسط الشباب.

و حسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف والحجز، قد تمت بعد إستغلال لمعلومات وردت إلى عناصر فرقة قمع الإجرام مفادها وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد بيعها وترويجها.

و بعد تدخل ذات المصالح تم ضبط شخصين بحوزتهما 420 قرص مهلوس من نوع بريغابالين و مبلغ مالي يقدر ب 11 ألف دج مع حجز مركبة كانت تستعمل في ترويج المؤثرات العقلية، و بعد إستكمال ملف إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتهما على وكيل الجمعورية لدى محكمة الشلف.