الشلف: الشرطة توقف مروجين وتحجز 2 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف شخصين في العشرينات من العمر، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار، معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من الكيف المهالج بصدد ترويجها بين الشباب.

وبعد التحقيق والتحري تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج، قبل إنجاز ملف جزائي المنجز في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

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