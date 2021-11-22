الشلف: الشرطة توقف مروجين وتحجز 22 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية على مستوى حي بن سونة ببلدية الشلف، من توقيف شخصين تتراوح أعماهما بين 35 و 40 سنة ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج ونقل وتخزين المخدرات.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بناء على معلومات دقيقة وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص يقومون بنقل وترويج المخدرات عبر إقليم الإختصاص.

وبعد التحري في قضية الحال وتنفيذ عملية التدخل، تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما 22 كلغ من الكيف المعالج، فضلا عن ضبط مركبة سياحية وقارب صيد يتم إستغلاله لنقل المخدرات عبر البحر.

ليتم إنجاز ملف قضائي في حق الشخصين الموقوفيين وإحالتهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.