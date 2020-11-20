الشلف: الشرطة توقف مروجين وتحجز 250 قرص مهلوس

تمكنت اليوم مصالح أمن دائرة الشلف من توقيف شخصين تبلغ أعمارهما 27 و41 سنة، يقومان ببيع وترويج الأقراص المهلوسة عبر أحياء مدينة الشلف في عملية تم خلالها حجز 250 قرص مهلوس.

قضية الحال تمت على إثر معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب

بعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهما وبحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية تقدر بــ 250 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 13385د ج يعتبر من عائدات عملية البيع.

إلى جانب أسلحة بيضاء مختلف ليتم إنجاز الملف الجزائي في حقهما عن قضية حيازة مؤثرات عقلية لغرض البيع وإحالتهما أمام محكمة الشلف.