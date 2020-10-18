الشلف : الشرطة توقف مروج مؤثرات عقلية وحجز 360 قرص مهلوس

تمكنت اليوم الأحد عناصر الشرطة القضائية على مستوى حي بن سونة ببلدية الشلف من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة يقوم ببيع وترويج الأقراص المهلوسة وحجز 360 قرص مهلوس.

وتمت عمليتي التوقيف والحجز حسب مصادرنا على إثر معلومات تلقتها الشرطة تفيد بوجود شخص بحوزته أقراص مهلوسة بصدد ترويجها في أوساط الشباب المدينة وبعد تدخل المصالح تم توقيف الشخص المشتبه فيه وضبط كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ360 قرص.

حيث تم إستكمال التحقيقات وإنجاز الملف القضائي للشخص الموقوف عن قضية تخص الحيازة والمتاجرة في بالأقراص المهلوسة بطريقة غير شرعية قبل إحالة المشتبه فيه أمام محكمة الشلف.