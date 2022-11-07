الشلف: الشرطة توقف مروج وتحجز 1800 وحدة خمر

تمكنت، عناصر الأمن الحضري السابع بولاية الشلف، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، بتهمة ترويج و تخزين المشروبات الكحولية، في عملية تم خلالها حجز 1800 وحدة خمر من مختلف العلامات والأحجام.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن هذه العملية النوعية تمت على إثر معلومات مفادها قيام شخص بتخزين كمية من المشروبات الكحولية داخل مسكنه العائلي.

و بعد تدخل ذات المصالح تم ضبط كمية أخرى من المشروبات الكحولية داخل المسكن، في وقت تم فيه مواصلة التحقيقات في قضية الحال ما مكن مصالح الأمن من العثور على كميات معتبرة من الخمور بمسكن أخر ليتم توقيف المشتبه فيه وحجز 1800 وحدة من مختلف الأحجام و العلامات.

ليتم إقتياد المتهم الموقوف إلى مقر الأمن لإستكمال التحقيقات وإنجاز ملف جزائي في حقه عن قضية تخزين وترويج المشروبات الكحولية و إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.