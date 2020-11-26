الشلف: الشرطة توقف مروّج مشروبات كحولية وتحجز 1872 وحدة خمر

أخبار الجزائر
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الشلف: الشرطة توقف مروّج مشروبات كحولية وتحجز 1872 وحدة خمر
بقلم يحيى عزواو

أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن مصالح أمن ولاية الشلف قد تمكنت خلال الساعات الأخيرة من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة وحجز 1872 وحدة خمر من مختلف الأنواع والعلامات.

عملية التوقيف والحجز تمت عقب الحصول على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل كمية من المشروبات الكحولية إلى مدينة الشلف متخذا مسالك فرعية لتفادي المراقبة الأمنية

حيث أسفرت عن توقيف شخص بالمدخل الشمالي لمدينة أم الدروع على متن شاحنة صغيرة عثر بصندوقها الخلفي بعد تفتيشها على الكمية المذكورة

و بعد استكمال التحري إنجاز الملف الجزائي للمروج الموقوف في قضية الحال وإحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.


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