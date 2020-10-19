الشلف: الشرطة توقف مروّج مشروبات كحولية وتحجز 633 وحدة خمر

تمكنت اليوم عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية الشلف من توقيف مروج في عملية نوعية تم خلالها ضبط كمية من المشروبات الكحولية ذات الصنع الأجنبي والمحلي الموجهة للبيع بطرق غير شرعية بلغت 633 وحدة من مختلف العلامات والأحجام.

عملية التوقيف والحجز جاءت على إثر استغلال معلومات وردت إلى عناصر الفرقة مفادها قيام أحد الأشخاص بتهريب وحيازة ونقل وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وهذا بعد مباشرة الأبحاث والتحريات أسفرت العملية من توقيف المشتبه فيه البالغ 39 سنة وضبط كمية من الخمور تقدر بـ 633 وحدة.

إلى جانب حجز مركبة تجارية و دراجة نارية كانتا تستعملان في التنقل و التمويه و الترويج.

وبعد إستكمال التحقيقات تم إنجاز الملف القضائي للمروج الموقوف وإحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.