الشلف: الشرطة توقف 11 شخصا بتهمة الضلوع في تكوين جمعية أشرار

تمكنت مصالح الأمن الحضري السابع بالشلف من توقيف 11 شخص تبلغ أعمارهم ما بين 17 و 47 سنة، لأسباب تتعلق بتورطهم في عدة قضايا تخص السرقة وتكوين جمعية أشرار.

عملية التوقيف تمت من خلال تنفيذ عدة عمليات منفصلة، حيث تم توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة في حالة تلبس بالسرقة من داخل مسكن، إستهدف هواتف نقالة و مجوهرات من المعدن الأصفر وأغراض أخرى.

وبعد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان والتحري في القضية تم توقيف المشتبه فيه و ضبط بحوزته نازع المسامير كان يستعمل في عملية السرقة مع استرجاع المسروقات.

ليتم تحويله إلى المصلحة وإنجاز ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة من داخل، أحيل بموجبه أمام محكمة الشلف. فيما تم توقيف 3 أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 17 و20 سنة، لتورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة من داخل مسكن بواسطة مفاتيح مصطنعة.

قضية الحال تمت على إثر التحري في شكوى لضحية عن تعرضه للسرقة من داخل مسكنه، وبعد التدخل تم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.

في وقت تم فيه تكوين ملف جزائي في حقهم عن قضية تكوين جمعية أشرار السرقة من داخل مسكن بواسطة مفاتيح مصطنعة وإحالتهم أمام محكمة الشلف، إلى جانب توفبف 5 أشخاص توقيف خمسة أشخاص، مبحوث لدى الجهات القضائية.

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