الشلف: الشرطة توقف 11 متهما محل مذكرات بحث

تمكنت، مصالح الأمن الحضري الثاني بالشلف، من توقيف 11 متهما محل بحث لدى الجهات القضائية بتهمة التورط في عدة قضايا إجرامية تتعلق بالإعتداءات على المواطنين والسطو والسرقة و حيازة و نقل المخدرات والمشروبات الكحولية.

إلى جانب هذا، نجحت ذات المصالح في عمليات متفرقة من توقيف 05 أشخاص أخرين توبعوا في عدة قضايا منها توقيف شخصين عن قضية محاولة السرقة تحت طائلة التهديد بإستعمال أسلحة بيضاء، فيما تم توقيف شخص عن قضية حيازة مشروبات كحولية لغرض البيع و النقل بدون رخصة، في عملية تم خلالها ضبط 394 وحدة خمر من مختلف الأحجام و العلامات.

فضلا عن، توقيف شخص عن قضية الحيازة و المتاجرة في المخدرات و المؤثرات العقلية،

مع ضبط 10 أقراص مهلوسة، كما تم توقيف شخص توبع في قضية حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي و حيازة المخدرات لغرض الإستهلاك.