الشلف: الشرطة توقف 22 شخصا بصدد التحضير لرحلة حرقة بتنس

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية على مستوى أمن دائرة تنس بالشلف، من توقيف 22 شخصا بينهم 17 شخصا قدمو من إحدى ولايات شرق البلاد لغرض التحضير لرحلة حرقة نحو إسبانيا من سواحل تنس.

وأشارت ذات المصادر للنهار أونلاين، إلى توقيف 17 شخصا على متن سيارتين من إحدى ولايات الشرقية للوطن، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر شواطيء الولاية، ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة ما يقارب 4 آلاف أورو و 29 مليون سنتيم.

فيما تم توقيف خمسة أشخاص في عملية مماثلة كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبطهم على متن سيارة و بعد إجراء عليهم عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة.

ليتم تحويل الموقوفين مباشرة بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، إلى مقر أمن الدائرة لإنجاز ملف جزائي في حقهم وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.

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