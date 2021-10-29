الشلف: الشرطة توقف 22 شخصا بصدد التحضير لرحلة حرقة بتنس
تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية على مستوى أمن دائرة تنس بالشلف، من توقيف 22 شخصا بينهم 17 شخصا قدمو من إحدى ولايات شرق البلاد لغرض التحضير لرحلة حرقة نحو إسبانيا من سواحل تنس.
وأشارت ذات المصادر للنهار أونلاين، إلى توقيف 17 شخصا على متن سيارتين من إحدى ولايات الشرقية للوطن، كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية عبر شواطيء الولاية، ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة ما يقارب 4 آلاف أورو و 29 مليون سنتيم.
فيما تم توقيف خمسة أشخاص في عملية مماثلة كانوا بصدد الهجرة غير الشرعية، حيث تم ضبطهم على متن سيارة و بعد إجراء عليهم عملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهم مبلغ مالي بالعملة الصعبة.
ليتم تحويل الموقوفين مباشرة بعد إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، إلى مقر أمن الدائرة لإنجاز ملف جزائي في حقهم وإحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس.
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الشلف: توقيف 4 مروجين وحجز 630 غرام “زطلة”
تمكن عناصر الفرقة الجنائية على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص وحجز 630 غرام من الكيف المعالج في عمليتين متفرقتين.
حيث تم توقيف شخصين أعمارهما 17 و 36 سنة، يقومان ببيع و ترويج المخدرات عبر أحياء بلدية الشلف. على إثر معلومات مفادها وجود شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بصدد ترويجها بين شباب المدينة.
وبعد التدخل تم توقيف المتهمين على متن دراجة نارية وبحوزتهم 395 غرام من الكيف المعالج. ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما، عن قضية الحيازة والإتجار في المخدرات، وإحالتهما أمام محكمة الشلف.
كما تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين 22 و31 سنة بحوزتهما 235 غرام من “الزطلة” مهيأة للترويج والبيع. ليتم تحويلهما إلى المصلحة لإنجاز ملف جزائي في حقهما عن قضية حيازة المخدرات لغرض البيع بطريقة.
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