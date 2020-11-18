الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص بتهمة حرق الغابات وحجز 1000 من الوقود

تمكنت اليوم فرقة البحث والتدخل، على مستوى أمن ولاية الشلف من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و41 سنة عن قضية تهريب الوقود باستعمال وسيلة نقل.

القضية جاءت وفق مصادر النهار، بعد ورود معلومات بوجود أشخاص بصدد نقل كمية معتبرة من مادة الوقود بطريقة غير قانونية.

وبعد إتخاذ كافة الإجراءات ووضع نقاط مراقبة على مستوى إحدى بلديات الجهة الشمالية للولاية.

تمكنت على إثرها ذات المصالح من توقيف شاحنة من الحجم الصغير كان على متنها 3 أشخاص، ليتم تفتيش المركبة التي وجدت محملة بكمية تقدر بـ 1005 لتر من الوقود.

وتحويل المركبة للمصلحة أين توصلت التحريات بأن الموقوفين من المشتبه فيهم في الحرق العمدي للثروة الغابية.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهم عن قضية تهريب الوقود باستعمال وسيلة نقل و التحضير للمشاركة في الحرق العمدي للثروة الغابية حيث تمت إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف .