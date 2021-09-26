الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص بتهمة سرقة هاتف نقالة بمحطة 5 جويلية

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث بالشلف، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18و30 سنة ينشطون ضمن جمعية أشرار تستهدف سرقة ممتلكات المواطنين وبالخصوص هواتفهم النقالة.

قضية الحال تمت حسب مصادر النهار اونلاين، على إثر توقيف مصالح الأمن الحضري الثالث لشخص في حالة تلبس بسرقة هاتف نقال بذات المحطة. وكشفت التحريات التي باشرتها ذات المصالح عن وجود شخصين آخرين كشريكين له في إرتكاب السرقات المشار إليها.

وبعد وضع خطة محكمة تم توقيف شريكيه المشتبه فيهما، كما بيّنت التحقيقات أنهما كانا وراء العديد من أفعال السرقات بذات المحطة، ليتم إنجاز ملف جزائي في حقهما وإحالتهما أمام محكمة الشلف.