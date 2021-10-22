الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص بحوزتهم 776 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة أولاد فارس بالشلف، 03 أشخاص تبلغ أعمارهم ما بين 27 و31 سنة متلبسين بحيازة 776 قرص مهلوس. قضية الحال تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بناء على تلقي ذات المصالح لمعلومات دقيقة مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب المدينة.

وبعد تدخل عناصر الشرطة للتحري في القضية تم توقيف المشتبه فيهم وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 776 قرص مهلوس، فضلا عن مبلغ مالي يقدر بـ 8 ألاف دج من عائدات البيع و الترويج.

ليتم إنجاز ملف جزائي في حق الموقوفين عن قضية حيازة و عرض أقراص مهلوسة للبيع بطريقة غير مشروعة، وإحالتهم أمام وكيل الجمهرية لدى محكمة الشلف.