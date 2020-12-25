الشلف: الشرطة توقف 3 أشخاص محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية

أوقفت عناصر الشرطة بالشلف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و66 سنة محل أوامر بالقبض من قبل الجهات القضائية .

وتم توقيف شخص يبلغ من العمر31 سنة محل أوامر وأحكام من قبل الجهات القضائية بتهمة بيع المشروبات الكحولية دون رخصة.

كما تم القبض على شخص آخر يبلغ من العمر66 سنة محل 8 مذكرات البحث عن قضية إصدار شيك بدون رصيد.

هذا وأوقف أيضا شخص يبلغ من العمر61 سنة محل أوامر وأحكام من قبل الجهات القضائية عن السرقة في حالة تلبس.

قبل إنجاز الملفات الجزائية للموقوفين الثلاثة و إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.