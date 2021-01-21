 الشلف.. الشرطة توقف 3 مروجين وتحجز 293 قرص مهلوس

تمكنت الشرطة، بالشلف من توقيف 3 أشخاص، أعمارهم ما بين 29 و39 سنة، يبيعون ويروجون المهلوسات بأحياء مدينة أبو الحسن.

وتمت القضية، على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد الاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيف المشتبه فيهم .

وضبط بحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ293 قرص مهلوس مع قارورة سائل مخدر.

إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ18 ألف دينار جزائري يعتبر من عائدات بيع هذه السموم.

وتم إحالة الموقوفون على وكيل الجمهورية لدى محكمة تنس، عن قضية حيازة المهلوسات وبيعها.