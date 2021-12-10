الشلف: البياري توقف 4 مروجين وتحجز 930 قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية. تقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر بلديات ولاية الشلف.

عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في المدينة. وبعد التحقيق وتكثيف التحريات تم توقيف المشتبه فيهم وضبط 981 قرص مهلوس. ومبلغ مالي 30 مليون سنتيم من عائدات بيعها فضلا عن سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج.

ليتم إنجاز ملف جزائي عن قضية الإتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة. وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.

طالع أيضا:

غرداية: الأمن الحضري الأول يطيح بشبكة تنشط بين الولايات ويحجز 450 قرص مهلوس