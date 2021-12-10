الشلف: البياري توقف 4 مروجين وتحجز 930 قرص مهلوس
تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI على مستوى أمن ولاية الشلف، من توقيف 4 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية. تقوم ببيع وترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب عبر بلديات ولاية الشلف.
عملية التوقيف والحجز تمت حسب مصادر النهار أونلاين، بعد استغلال لمعلومات مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج الأقراص المهلوسة في المدينة. وبعد التحقيق وتكثيف التحريات تم توقيف المشتبه فيهم وضبط 981 قرص مهلوس. ومبلغ مالي 30 مليون سنتيم من عائدات بيعها فضلا عن سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج.
ليتم إنجاز ملف جزائي عن قضية الإتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة. وإحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.
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غرداية: الأمن الحضري الأول يطيح بشبكة تنشط بين الولايات ويحجز 450 قرص مهلوس
غرداية: الأمن الحضري الأول يطيح بشبكة تنشط بين الولايات ويحجز 450 قرص مهلوس
تمكنت قوات الأمن الحضري الأول بغرداية خلال هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة تنشط ما بين الولايات، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، أين تم حجز 450 قرص من نوع Bregabaline 300 mg هواتف نقالة ومركبة، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة، قدموا أمام الجهات القضائية.
وقائع القضية التي تدخل في إطار الإجراءات التي سطرتها مصالح الشرطة مؤخراً لتضييق الخناق على معتادي الإجرام، خاصة ترويج مثل هذه السموم بين أوساط الشباب تعود إلى تاريخ 5 ديسمبر الجاري، بعد استغلال معلومات حول اعتزام أشخاص غرباء عن حي قدماء المجاهدين وسط مدينة غرداية، ترويج كمية من المؤثرات العقلية على مستوى الحي، التدخل الفوري لقوات الأمن الحضري الأول مكن من توقيف شخصين بالمكان أين ضبط بحوزتهما كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 450 قرص، مع حجز مركبة يستعملها المعنيون في عملية التنقل، في حين قام شخصين آخرين كانا رفقتهما بالفرار لوجهة مجهولة.
التحريات الحثيثة التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية، مكنت من التعرف على هوية المشتبه فيهما الآخرين في قضية الحال، بعد تكثيف الأبحاث أوقفوا لاحقا و حولوا إلى مقر الأمن الحضري الأول من أجل مواصلة التحقيقات اللازمة.
بعد الإستيفاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، عن قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجناية جناية تنظيم وتسيير وتمويل للقيام بطريقة غير مشروعة بحيازة وعرض ونقل وبيع وتخزين و توزيع وتسليم وسمسرة لمواد مخدرة محصلة عن طريق التهريب، أودع الجميع المؤسسة العقابية.
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