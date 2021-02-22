الشلف: الشرطة توقف 6 أشخاص محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية

أقفت عناصر الشرطة بالشلف خلال الساعات الأخيرة 6 أشخاص محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية.

كما تم توقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة مبحوث عنه محل 04 أوامر قضائية.

إلى جانب شخص آخر يبلغ من العمر سنه 55 سنة توبع في قضية سرقة هاتف نقال.

وقضية الحال جاءت بناء على طلب تدخل من الضحية، تفيد بتعرضه للسرقة إستهدفت هاتفه النقال ليتم على الفور التدخل لتوقيفه.

هذا فضلا عن توقيف إمرأة تبلغ من العمر 60 سنة ضبط بحوزتها مواد و عقاقير تستعمل في الشعوذة، أنجز في حقها ملف جزائي عن قضية حيازة مواد و أغراض لغرض ممارسة الشعوذة وبعد إنجاز الملفات الجزائية في حق المشتبه فيهم ، تمت إحالتهم أمام الجهات القضائية.