الشلف: الشرطة توقف 6 متهمين محل مذكرات بحث

تمكنت، مصالح أمن ولاية الشلف، من توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 52 سنة محل مذكرات بحث من قبل الجهات القضائية بتهمة التورط في عدة قضايا إجرامية.

وحسب ما جاء في بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى أمن الولاية، فإن عملية التوقيف تمت على مستوى إقليم الإختصاص بعد تنفيذ دوريات مراقبة شملت حيي أولاد محمد و الحرية.

أين تم حجز دراجتين ناريتين، بالإضافة إلى تحرير مخالفات مرورية عن جنحة القيادة بدون رخصة، قبل إنجاز ملفات جزائية في حق الموقوفين ال 06 و إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف.