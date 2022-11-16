الشلف: الشرطة توقف 7 أشخاص بتهمة تنظيم رحلات الحرقة

تمكنت، مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف، من توقيف 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و 40 سنة ينحدرون من الشلف و من إحدى ولايات غرب و شرق البلاد، بتهمة التورط في قضية التدبير والتنظيم للهجرة السرية عن طريق البحر مقابل منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن عملية التوقيف و الحجز تمت بعد إستغلال معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد الهجرة غير شرعية، وبعد تدخل مصالح الأمن تم إكتشاف وجود شبكة إجرامية مختصة في تنظيم و التدبير للخروج من التراب الوطني و تهريب المهاجرين عن طريق البحر عبر سواحل غرب البلاد.

ليتم توقيف الأشخاص المشتبه فيهم و ضبط مبلغ مالي يقدر بـ 141 مليون سنتيم من عائدات عملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر، بالإضافة إلى حجز 3 شماريخ صوتية و هواتف نقالة، فضلا عن عدد من شرائح متعاملي الهاتف النقال، و سيارة سياحية و دراجة نارية كانت تستعمل في تنقلاتهم و بعد إنجاز الملف الجزائي في حقهم تمت إحالاهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير.