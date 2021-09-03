الشلف: الشروع في إستلام ملفات المساعدة الإجتماعية لعمال قطاع التربية هذا الأحد

أعلنت اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية بالشلف، عن إنطلاق نشاط سنة 2021، حيث سيتم في إستلام ملفات المنح والمساعدة الإجتماعية يوم الأحد القادم 05 سبتمبر 2021.

وتخص هذه العملية حسب مصادر النهار أونلاين، إستلام الملفات المتعلقة بالتحاليل والأشعة، العمليات الجراحية، منحة الأيتام والأرملة غير عاملة، منحة الإعاقة وشراء أدوات الإعاقة، منحة الوفاة، منحة التقاعد، منحة منحة التضامن ومنحة الزواج.

وأكدت اللجنة الولائية للخدمات الإجتماعية بأن أبوابها مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ما عدا أيام العطل لإستقبال ملفات موظفي القطاع من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية مساء، كما أشارت إلى أن إستمارة الإستمارات الخاصة بالعملية تسحب من مقر اللجنة.