الشلف: الشروع في إعداد دراسة لحماية تلعصة من خطر الفيضانات

أكدت اليوم السبت، مصادر مسؤولة على مستوى بلدية تلعصة في ولاية الشلف، عن الشروع في إعداد دراسة لأجل حماية مدينة تلعصة من خطر الفيضانات.

في ذات السياق، أكد رئيس بلدية تلعصة عياشي سفيان، بأن مشروع الدراسة المشار إليها. قد تم إدراجها في إطار المخطط البلدي ورصد لها غلاف مالي يقدر ب 400 مليون سنتيم.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل المجهودات المبذولة لحماية مدينة تلعصة من خطر فيضان 3 أودية رئيسية ببلدية تلعصة. ويتعلق الأمر بواد باعليهم، بوخدق، وتاغزولت، فضلا عن عدد من الشعب وأودية ثانوية أخرى بالمنطقة.

كما أشار ذات المسؤول في حديث خص به النهار أونلاين، إلى الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها فيضانات 2001 وفيضانات نوفمبر 2021. الحالة التي تتطلب حسبه ضرورة الإسراع في إتخاذ التدابير التي من شانها إنهاء الخطر القائم على مواطني تلعصة بحلول كل فصل شتاء.