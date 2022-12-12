الشلف: الشروع في تسويق سمك البلطي الأحمر بأسعار تنافسية

شرع اليوم، القائمون على الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالتنسيق مع مديرية الصيد البحري وتربية المائيات في عملية تسويق كميات معتبرة من منتجات تربية المائيات على مستوى نقطة البيع المتواجدة قبالة فندق البرتقال وسط مدينة الشلف.

في ذات السياق، أكدت مصادرنا، إلى أن عملية التسويق تتم مباشرة من المنتج إلى المستهلك و بأسعار تنافسية، في وقت بلغ فيه سعر سمك البلطي الأحمر 550 دج، أما سعر سمك القاجوج الملكي 990 دج.

إلى جانب هذا، سجلت النهار أونلاين، إستحسان المستهلكين لهذه المبادرة التي من شأنها ضمان توفر منتجات تربية المائيات بأسعار وصفوها بالمعقولة.

فيما إقترح رئيس الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة جيلالي قاسمي، فتح نقاط أخرى على مستوى مدينة الشلف، فضلا عن بعض بلديات ودوائر ولاية الشلف.