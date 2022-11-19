الشلف: الشروع في تكوين 2200 مشرف تربية مدمج عبر 23 مركز

أشرف اليوم السبت، مدير التربية لولاية الشلف محمد صافو، على فعاليات إنطلاق الدورة التكوينية الأولى لفائدة 2200 مشرف التربية من الذين تم إدماجهم مؤخرا على مستوى مدارس التعليم الإبتدائي.

وحسب القائمين على عملية التكوين، فقد تم تجهيز وتأطير 23 مركزا عبر إقليم الولاية، من خلال تسخير أحسن رجالات التربية من مفتشي الإدارة والبيداغوجيا، فضلا عن مديري المدارس الإبتدائية لأجل تدريس 3 مقاييس تخص التشريعات المدرسية، التحرير الإداري وعلم النفس التربوي.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرفين المتكونين قد إستفادوا هذه المرة من فتح مراكز للتكوين في كل بلدية حتى يسهل عليهم التنقل لمتابعة عملية التكوين وفق الرزتامة المحددة من قبل الجهة الوصية.