الشلف: الشروع في تنصيب ورشات العمل في 5 مشاريع لربط 940 مسكن بالغاز

أكدت اليوم مصادر مسؤولة على مستوى مديرية الطاقة الطاقة لولاية الشلف، بأنه سيتم الشروع خلال الأسبوم المقبل في تنصيب وورشات العمل لإنجاز 5 مشاريع تخص ربط 940 مسكن بالغاز موزع على بلديات بني راشد، تاوقريت والشلف.

حيث من المنتظر تنصيب ورشتي عمل يوم الإثنين 24 ماي الجاري لربط 150 مسكن بالغاز في كل من منطقتي نفوسة وهواورة ببلدية بني راشد، فيما من المنتظر تنصيب ورشتي عمل يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري لربط 400 مسكن بالغاز في كل من منطفتي غناسو والنوايريين ببلدية تاوقريت على أن يتم تنصيب ورشة أخرى يوم الأربعاء 26 ماي الجاري لربط 390 مسكن ببقعة بوطيلة ببلدية الشلف.

وتندرج هذه العمليات في إطار برنامج ضخم يضم 65 عملية والذي سطرته السلطات الولائية، لأجل ربط 16650 مسكن عبر المناطق النائية والريفية في مختلف بلديات الولاية.

حيث إنطلقت إنطلقت أشغال الإنجاز في 30 عملية إلى حد الآن، في وقت يجري فيه الترتيب لتنصيب باقي ورشات العمل فور الإنتهاء من إستكمال الإجراءات الإدارية.