الشلف: الشروع في تنصيب ورشات العمل في 7 مشاريع لربط 1990 مسكن بالغاز

كشفت اليوم مديرية الطاقة لولاية الشلف بأنها ستشرف خلال الأسبوع القادم على تنصيب ورشات عمل في 7 مشاريع هامة بغرض ربط 1990 مسكن بغاز المدينة في 4 بلديات.

وهذا في إطار تجسيد البرنامج المعد للتكفل بإنشغالات ساكنة المناطق النائية والريفية والذي صادقت عليه السلطات الولائية مطلع السنة الجارية 2021.

حيث من المنتظر تنصيب ورشتي عمل يوم 28 مارس الجاري في كل من منطقتي أولاد هني وأولاد علي ببلدية سنجاس بغرض ربط 700 مسكن بغاز المدينة.

إلى جانب تنصيب ورشتي عمل يوم 29 مارس الجاري في كل من منطقتي شعبة الأبطال و العواشرية بغرض ربط 530 مسكن بغاز المدينة.

على أن تتواصل عملية تنصيب ورشات العمل المرتقبة بإعطاء إشارة إنطلاق الأشغال يوم 30 مارس الجاري في بقعة الخنانسة ببلدية الهرانفة.

بغرض ربط 220 مسكن بغاز المدينة، فضلا عن تنصيب ورشتي عمل على مستوى منطقتي الياشير وظهر المداح ببلدية تاجنة بغرض ربط 540 مسكن بغاز المدينة.