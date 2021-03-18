الشلف: الشروع في تنصيب ورشات العمل لربط 2646 مسكن بغاز المدينة

كشفت اليوم مديرية الطاقة لولاية الشلف بأنها تعمل في إتجاه تنصيب ورشات العمل في 15 عملية لأجل ربط 2646 مسكن بغاز المدينة على مستوى عدد من المناطق النائية في كل 05 بلديات وبتعلق الأمر بكل من أم الدروع، الكريمية، بني حواء، واد أسلي وبوزغاية.

في ذات السياق أكدت مصادر النهار أونلاين بأن العمليات التي ستنطلق فيها الأشغال خلال الأسبوع القادم تندرج في إطار البرنامج الضخم الذي سطرته السلطات الولائية مطلع السنة الجارية 2021 للتكفل بإنشغالات سكان المناطق الريفية والنائية.

حيث من المنتظر تنصيب ورشات العمل لربط 1236 مسكن بشبكة الغاز يوم الأحد على مستوى 6 مناطق ببلدية أم الدروع ويتعلق الأمر بكل المناصرية، الحمايسية، القلافطية، أولاد مغزي،أولاد عدة والرواضي

فيما من المنتظر تنصيب ورشة عمل يوم الإثنين على مستوى بلدية واد أسلي لربط 70 مسكن بغاز المدينة بمنطقة الطوالبية إلى جانب تنصيب ورشات عمل ببلدية الكريمية لربط 630 مسكن بشبكة غاز المدينة في كل من مناطق أولاد بلهاني، سيدي مدور، وحي البساكرة 01

فضلا عن تنصيب ورشات عمل أخرى يوم الأربعاء بغرض ربط 290 مسكن بغاز المدينة في كل مناطق زبوجة علال، تطاوين وبني فرايسو، في وقت سيتم فيه العمل على تنصيب ورشات عمل يوم الخميس على مستوى بلدية بوزغاية لأجل ربط 420 مسكن بغاز المدينة في كل من الطرايش، القنطرة الحمراء، واللوايلية.