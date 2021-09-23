الشلف: الشروع في ربط 70 مدرسة إبتدائية بغاز اامدينة

كشف اليوم، والي الشلف لخضر سداس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الولاية، عن شروع الجهات الوصية في عمليات تخص ربط 70 إبتدائية بغاز المدينة وذلك في إطار المساعي الرامية لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.

في ذات السياق، أشار ذات المسؤول إلى أن 250 مدرسة موصولة بغاز المدينة حاليا من أصل 640 إبتدائية، فضلا عن توفر 49 إبتدائية على التدفئة المركزية و 26 إبتدائية موصولة بغاز البروبان.

كما أكد ذات المسؤول عن برمجة 100 مدرسة لأجل تزويدها بالتدفئة المركزية في إنتظار رصد الغلاف المالي الخاص بعملية تنفيذ هذا المشروع شهر أكتوبر.

وعبر ذات المسؤول عن إرتياحه للمجهودات المبذولة في الميدان بغرض ضمان توفير التدفئة فيما يقارب 600 مدرسة مع بداية الموسم الدراسي القادم.