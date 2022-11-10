الشلف: الشروع في عملية تكوين 2745 مستفيد من منحة البطالة

كشف اليوم الخميس، رئيس مصلحة التكوين المتواصل والشراكة على مستوى مديرية التكوين المهني والتعليم المهنيين لولاية الشلف بن حسن عبد القادر. عن الشروع في عملية تكوين 2745 مستفيد من منحة البطالة. من أصل 3124 معني بعملية التكوين عبر 24 مؤسسة تكوينية تضم 116 فوج في مختلف التخصصات.

في ذات السياق، أكد ذات المسؤول، بأن الجهة الوصية قد سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية. لإنجاح هذا التكوين التأهيلي الأولي الذي تتراوح مدته بين 3 و 6 أشهر.

في وقت يجري فيه التنسيق في لإيجاد حلول للتكفل بالمستفيدين الذين لا يملكون أي مستوى دارسي. من خلال فتح فوجين في شعبة البيئة والمياه التي تضم تخصصين. الأول مدته تستغرق 3 أشهر والثاني تصب مدته 6 أشهر.

إلى جانب هذا، أشار بن حسن عبد القادر، إلى العملية تم التحضير لها من خلال إنشاء لجنة ولائية. تتشكل من ممثلين عن مديريتي التكوين المهني والتشغيل فضلا عن وكالات التشغيل.

حيث تم تحديد عروض من المؤسسات التكوينية وتخصيص 4504 منصب في شكل عروض المستفيدين من منحة البطالة. الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة للتكفل الأمثل بهم.

وبعد إعادة النظر في الفئة المعنية بالتكوين على المستوى المركزي. تم إستهداف الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 35 و 40 سنة.