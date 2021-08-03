الشلف: الشروع في عملية تلقيح موظفي محافظة الغابات ضد فيروس كورونا

تم اليوم الثلاثاء، الشروع في عملية تلقيح موظفي وإطارات محافظة الغابات ضد فيروس كورونا، حيث تلقى أعوان الغابات الجرعة الأولى من اللقاح من قبل الطاقم الشبه طبي الذي خصص له فضاء مجهز بكل المستلزمات داخل مقر المحافظة.

ولقد لقيت هذه العملية التي تندرج في إطار التوصيات والإجراءات الوقاىية التي إتخذتها الحكومة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، تجاوبا لافتا من قبل موظفي قطاع الغابات.