الشلف: الشروع في عملية تنقية الأودية لتجنب خطر الفيضانات بتنس

شرعت اليوم، السلطات المحلية لدائرة تنس في عملية لتنقية الأودية والمجاري المائية في خطوة إستباقية قصد تجنب فيضانات محتملة تحسبا لتساقط الأمطار الموسمية. حيث خصت ذات المصالح وادي تيفلاس بعملية التنقية والتجريف لإزالة كل النفايات الصلبة والأوساخ المتجمعة ببعض النقاط السوداء، على أن تتواصل العملية لتنظيف باقي الأودية المجاري القريبة من التجمعات الولائية.

وتأتي هذه العملية تجسيدا للتعليمات التي أسداها الوالي لخضر سداس مؤخرا إلى المسؤولين المحلين لأجل تنفيذ عمليات عاجلة لتنظيف وتنقية كل النقاط السوداء على مستوى كل بلديات الولاية لتجنب أخطار الفيضانات.