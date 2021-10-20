الشلف: الشروع في بيع 2200 قنطار من البطاطا المحجوزة بـ 50 دج

عرضت اليوم مديرية التجارة لولاية الشلف 2200 قنطار من البطاطا التي حجزتها الفرقة المختلطة خلال الأيام الأخيرة، وذلك عبر 7 نقاط بالولاية موزعة على بلديات الشلف، الشطية وأولاد فارس.

وحسب مصادر النهار أونلاين، فإن الكميات التي تم عرضها للبيع بسعر مقتن حدد ب 50 دج، تشرف على تسويقها المؤسسة العمومية DICOPA بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.

وشهدت النقاط التي تم تخصيصها لبيع هذه المادة إقبالا لافتا من قبل المواطنين، خرج فيه القائمين على الجمعية الولائية لإرشاد المستهلك السلامة ليطالبوا مصالح مديرية التجارة بضرورة إعادة الإعتبار في توزيع نقاط البيع.

وهذا لتمكين مواطني كل دوائر الولاية من حق الإستفادة من هذه العملية، مشيرين إلى أن النقاط السبعة التي تم فتحها لأجل تسويق البطاطا المحجوزة تتوزع على 3 دوائر فقط من أصل 13 دائرة بالولاية.