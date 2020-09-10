الشلف: العائلات المرحلة من موقع عدل بنت لحول تطالب بمجمع سكني ريفي

طالبت اليوم الخميس العشرات من العائلات المرحلة من موقع عدل المعروف بإسم بنت لحول على مستوى بلدية وادي أسلي بضرورة تدخل الوالي الجديد لخضر سداس.

وهذا قصد التكفل بمطلبها المتعلق أساسا بتسويتها وضعيتها إتجاه السكن من خلال تجسيد مشروع المجمع السكني الريفي.

في ذات السياق تحدث عدد من المواطنين المرحلين بمرارة للنهار أونلاين عن المعاناة التي تكابدوها عوائلهم بعد إقدام السلطات المحلية على هدم مساكنهم وطردهم من الموقع.

الذي تم تحويله إلى أرضية لإنجاز مشروع سكني بصيغة البيع بالإيجار ، في وقت تم فيه إطلاق جملة من الوعود في إطار مساعي التكفل بعائلاتهم من خلال إنجاز مجمع سكني ريفي.

وتم فيه إعداد مقرارات إستفادة من السكن الريفي لتلك العائلات لتبقى حبيسة الأدراج حسب مصادرنا إلى الآن دون التحرك ميدنيا لتجسيد مشروع المجمع الريفي.

ولوضع حد لمعاناة أزيد من 100 عائلة لا تزال تعيش حياة التشرد والحرمان على الرغم من كل المراسلات المرفوعة لأصحاب القرار بالولاية.