الشلف: العثور على الطفل المختفي هيثم بالمسجد العتيق

أكدت عشية اليوم الجمعة، مصادر محلية متطابقة بأنه قد تم العثور على الطفل المدعو هيثم قانيت بعد ساعات من إختفائه عن مسكنه العائلي بضواحي الشقة من قبل بعض المصلين على مستوى المسجد العتيق وسط مدينة الشلف.

في ذات السياق، أشارت ذات المصادر إلى أن مصالحي الدرك و الأمن كانت قد باشرتا عملية بحث واسعة النطاق تكللت بالعثور على على الطفل هيثم البالغ من العمر حوالي 11 سنة في صحة جيدة ليتم نقله إلى مقر أمن الولاية قبل تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني التابعة لإقليم بلدية الشلف لإستكمال إجراءات تسليمه لوالده.

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الوطني بالشلف، قد سبق لها و أن تلقت بلاغا عن إختفاء نفس الطفل خلال الفترة الأخيرة قبل التدخل والعثور عليه داخل إحدى المدارس بضواحي الشقة.

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