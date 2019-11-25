الشلف.. العثور على جثة أربعيني داخل بستان بأولاد فارس

عثرت مصالح الحماية المدنية بأولاد فارس في الشلف، اليوم الإثنين، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر.

وحسب ما ورد في بيان لذات المصالح، فإنّها تدخلت حوالي الساعة منتصف النهار بالمكان المسمى بقعة الرواشد بلدية اولاد فارس.

أين تمكنت من العثور على جثة هامدة لشاب ينحدر من ذات المنطقة، وذلك داخل بستان للأشجار المثمرة.

وأردف ذات المصدر أنّ سبب الوفاة يرجح إلى إصابة الأخير بسكتة قلبية أثناء تواجده بالبستان.

وقد تم اجلاء الضحية إلى مستشفى الشطية، وبعد إستكمال الاجراءات القانونية من قبل المصالح المعنية.