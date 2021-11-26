الشلف: العثور على جثة أربعيني مرمية على أدراج عمارة بتنس

تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، لأجل إجلاء جثة شخص في الأربعينيات من العمر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ويغوت يوسف.

وهذا بعد أن تم العثور عليه في حدود الساعة الثامنة صباحا مرمية داخل شبكة أدراج إحدى العمارات على مستوى حي مقدم فاطمة بالمخرج الغربي لمدينة تنس.

في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن لأجل فتح تحقيق معمق في قضية الحال والوقوف على الظروف الغامضة للوفاة.

اقرأ ايضا:

الشلف: وفاة عامل بمؤسسة سونلغاز بصعقة كهربائية في الشطية