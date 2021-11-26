الشلف: العثور على جثة أربعيني مرمية على أدراج عمارة بتنس
تدخلت اليوم الجمعة، مصالح الحماية المدنية لولاية الشلف، لأجل إجلاء جثة شخص في الأربعينيات من العمر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ويغوت يوسف.
وهذا بعد أن تم العثور عليه في حدود الساعة الثامنة صباحا مرمية داخل شبكة أدراج إحدى العمارات على مستوى حي مقدم فاطمة بالمخرج الغربي لمدينة تنس.
في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن لأجل فتح تحقيق معمق في قضية الحال والوقوف على الظروف الغامضة للوفاة.
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الشلف: وفاة عامل بمؤسسة سونلغاز بصعقة كهربائية في الشطية
كما توفي اليوم السبت، عامل في الأربعنيات من العمر تابع لمؤسسة سونلغاز إثر تعرضه لصعقة كهربائية. لما كان بصدد إجراء أشغال صيانة على مستوى إحدى الأعمدة الكهربائية بالمنطقة رقم 9 ببلدية الشطية.
حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، لنقل جثة الضحية الذي يقطن المنطقة D3 إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرواني عابد بالشطية.
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الشلف: السلطات الولائية تتكفل بـ 5 أشخاص دون مأوى
تدخلت عشية اليوم، السطات الولائية بالشلف، ممثلة في مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن بحضور قاضي الأحداث ومشاركة مصالحي الدرك والأمن.
فضلا عن الحماية المدنية والفرقة البداغوجية لدار المسنين بواد الفضة، لأجل التكفل بالأشخاص الذين يعيشون دون مأوى ثابت في شوارع مدينة الشلف.
وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الفريق الذي أشرف على هذه الخرجة الميدانية قد وقف على التكفل ب 5 أشخاص، ويتعلق الأمر بـ 3 نساء وطفلين.
حيث تم التكفل بإمرأة مسنة رفقة حفيدتها بعد أن كانت تمتهن حرفة التسول وذلك من خلال الشروحات التي قدمها قاضي الأحداث حول قانون حماية الطفولة.
فيما تم إدماج إمرأة ثانية أسريا، أما الحالة الثالثة فتخص التكفل بإمرأة رفقة إبنتها.
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