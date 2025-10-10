الشلف .. العثور على جثة الطفل عبد الرحمن بعد أيام من اختفائه في ظروف غامضة

عثر مساء اليوم الجمعة على جثة الطفل طويلي عبد الرحمن ، البالغ من العمر ثلاث سنوات بعد أربعة أيام من اختفائه الغامض من منزل عائلته الواقع بمنطقة الشرفة .

وكان الطفل قد فقد في ظروف غامضة ، ما استنفر جهود العائلة ، والسلطات الأمنية ، حيث تم البحث بمشاركة مكثفة من متطوعين من شباب المنطقة ، الذين لم يدخروا جهدا في محاولة العثور عليه حيّا ; لكن للأسف تم العثور على الطفل جثة هامدة في منطقة نائية بنواحي مكناسة

مصالح الأمن تنقلت إلى عين المكان رفقة وكيل الجمهورية لمعاينة الجثة وفتح تحقيق رسمي في ملابسات هذه الجريمة البشعة .

ووفق المعطيات الأولية ، تشير إلى أن الطفل قد يكون تعرض لعملية اختطاف متبوعة بالقتل ، في ظروف لا تزال غامضة .

السلطات أكدت أن القضية قيد التحقيق ، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة فور توفر المعطيات الرسمية .