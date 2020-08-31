الشلف.. العثور على جثة الفتاة الغريقة منذ ثلاثة أيام

تمكن غطاسو الحماية المدنية من العثور على الفتاة الغريقة المفقودة بشاطئ وادي الزبوج.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تمكن الغطاسون من انتشال جثة الفتاة بعد عمليات بحث حثيثة لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف البيان، أن الفتاة غرقت بشاطئ غير مسموح للسباحة والمحاذي لشاطئ وادي الزبوج ببلدية سيدي عبد الرحمان منذ يومين.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على جثة فتاة في حدود الساعة 11 سا و 45 د من نهار اليوم بشاطئ تاغزولت لفظتها أمواج البحر.

وبعد عملية التحري من طرف المصالح المختصة تم التأكد من هوية الضحية.

وقد تم تحويل جثمانها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.