الشلف.. العثور على جثة الفتاة الغريقة منذ ثلاثة أيام

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الشلف.. العثور على جثة الفتاة الغريقة منذ ثلاثة أيام
بقلم أمينة داودي

تمكن غطاسو الحماية المدنية من العثور على الفتاة الغريقة المفقودة بشاطئ وادي الزبوج.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تمكن الغطاسون من انتشال جثة الفتاة بعد عمليات بحث حثيثة لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف البيان، أن الفتاة غرقت بشاطئ غير مسموح للسباحة والمحاذي لشاطئ وادي الزبوج ببلدية سيدي عبد الرحمان منذ يومين.

وأشار البيان، إلى أنه تم العثور على جثة فتاة في حدود الساعة 11 سا و 45 د من نهار اليوم بشاطئ تاغزولت لفظتها أمواج البحر.

وبعد عملية التحري من طرف المصالح المختصة تم التأكد من هوية الضحية.

وقد تم تحويل جثمانها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=878985

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com