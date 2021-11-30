الشلف: العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة والقبض على الفاعلين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف ثلاثة أشخاص متورطون في قضية العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة.

وجاءت هذه العملية على إثر التحقيق المفتوح من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد سلي يوم 27/11/2021 على الساعة السابعة صباحا. وهذا بعد العثور على جثة رضيعة مجهولة الهوية على حافة الطريق البلدي غير مرقم بحي سونلغاز بلدية واد سلي.

وعلى الفور تم تكثيف التحريات مع تنشيط عنصر الإستعلام من أجل تحديد هوية الرضيعة وتوقيف الفاعلين. كما تم تحديد هوية المشتبه فيهم في نفس اليوم. و يتعلق الأمر بوالدة الطفلة البالغة من العمر 26 سنة وأمها وصديق الفتاة والذي حملت منه بطريقة غير شرعية.

وأثناء التحقيق تبين أن “الأم العازبة” قامت بوضع مولودتها بالمنزل العائلي في صحة جيدة وعلى قيد الحياة بمساعدة والدتها. كما قامت بلف إبنتها الرضيعة ببطانية من أجل كتم صراخها، وعدم إكتشاف أمرها.

كما قامت بالإتصال بصديقها والد الطفلة من أجل إخباره بإزدياد المولودة وكيفية التصرف بها والتخلص منها. وأرسل هذا الأخير امرأة إلى مقر سكن صديقته من أجل أخذ الطفلة، ليتم وضعها في قفة بلاستيكية وتسليمها لها.

وفور الإنتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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