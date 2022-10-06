الشلف: العثور على جثة شخص بالمسبح الشبه أولمبي في الشطية

تدخلت اليوم الخميس، مصالح الحماية المدنية، لأجل إجلاء جثة شخص إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى مرواني عابد، بعد تم العثور عليه متوفيا بجانب حوض السباحة داخل المسبح الشبه أولمبي التابع للمجمع الشباني الشهيد خدية محمد ببلدية الشطية.

في ذات السياق، أشارت مصادر النهار أونلاين، إلى أن الضحية يدعى مراد طهاري ينحدر من منطقة الحضر وكان بشغل مهام عون أمن ووقاية على مستوى المسبح الشبه أولمبي.

فيما تدخلت الجهات الأمنية المختصة للوقوف على ظروف الوقاية من خلال فتح تحقيق في الحادثة التي هزت هذا الهيكل الرياضي، في إنتظار ما ستسفر عليه التحريات الجارية في قضية الحال.